HUT Ke-77 Bhayangkara, Ganjar: Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Emas

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sekaligus bakal calon Presiden (bacapres) PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengucapkan selamat HUT Bhayangkara yang ke-77 yang jatuh pada hari ini, Sabtu 1 Juli 2023.

“Selamat hari Bhayangkara ke-77 pada tahun 2023 ini,” kata Ganjar dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @ganjar_pranowo, yang dikutip Sabtu (1/7/2023).

Ganjar pun menyampaikan bahwa Polri Presisi dapat terwjudud demi Indonesia, dan bisa terlaksana Pemilu damai demi Indonesia emas. Sehingga, Polri dapat memberikan pengayoman yang terbaik baik masyrakat.

“Polri Presisi untuk negeri, Pemilu damai untuk Indonesia emas, terus berikan pengayoman yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap menjaga integritas,” tandas Ganjar.

(Khafid Mardiyansyah)