HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Umumkan Keputusan Final Polemik Ponpes Al Zaytun Pekan Depan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |16:08 WIB
Pemerintah Umumkan Keputusan Final Polemik Ponpes Al Zaytun Pekan Depan
Ponpes Al Zaytun. (Foto: Dok Ist)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut keputusan final soal polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun akan diumumkan awal pekan depan.

Ridwan Kamil mengatakan, nantinya pengumumanan tersebut akan disampaikan langsung Pemerintah Pusat lewat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

"Kemungkinan hari Senin-Selasa akan ada finalisasi dari pemerintah pusat nanti Menko Polhukam," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya usai menghadiri HUT ke-77 Bhayangkara di Gedung Sate, Sabtu (1/7/2023).

Senin, Bareskrim Bakal Klarifikasi Pimpinan Ponpes Al Zaytun 

Kang Emil mengungkapkan, pembahasan soal Ponpes Al-Zaytun telah dilakukan secara komprehensif dan telah mendapatkan sejumlah keputusan.

"Kemarin pun saya rapat bersama Menko PMK, Menkopolhukam pembahasan sangat mendalam tetapi tunggu saja kalau tidak hari Senin-Selasa nanti ada penyampaian secara komprehensif," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD disebut bakal memberikan keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaytun pada Rabu (28/6/2023).

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menanggapi pertanyaan soal progres penanganan polemik Ponpes Al-Zaytun.

"Al-Zaytun besok Pak Menko Polhukam akan Prescon terkait Al Zaytun," kata Ridwan Kamil di Kantor DPRD Jabar, Selasa (27/6/2023).

