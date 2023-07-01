Hary Tanoesoedibjo Hadiri Acara Puncak Perayaan HUT ke-77 Korps Bhayangkara

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo turut hadir dalam acara puncak hari ulang tahun (HUT) ke-77 Korps Bhayangkara di Stadian Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Hary Tanoesoedibjo hadir tepat pada pukul 14.56 WIB. Dengan memakai kemeja rapih berwarna maroon ia terlihat berjalan tanpa iring-iringan.

Adapun pada area ring kawasan SUGBK, Hary Tanosoedibjo kemudian berjalan bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso). Sesekali ia terlihat akrab bercengkrama.

Keduanya langsung disambut oleh pihak kepolisian yang juga hadir di lokasi. Setelahnya mereka langsung memasuki area acara melalui pintu VVIP.

Tak lama setelah kedatangan Hary Tanoesoedibjo, terlihat juga Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR) Hadi Tjahjanto menyusul di belakangnya.

Selain HT, mereka yang sudah datang dalam acara ini ialah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Adapun terlihat juga Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

(Khafid Mardiyansyah)