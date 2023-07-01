Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sikap Ganjar Tak Posting Kegiatan Ibadah Haji Dipuji, Disebut Tindakan Elegan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |17:16 WIB
Sikap Ganjar Tak <i>Posting</i> Kegiatan Ibadah Haji Dipuji, Disebut Tindakan Elegan
Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo menunaikan ibadah Haji 1444 H. Selama menunaikan ibadah, Ganjar tidak mengunggah kegiatannya di media sosial.

Sikap tersebut dipuji oleh Pengamat politik Karyono Wibowo. Menurutnya, Ganjar menunjukkan sikap elegan dengan tidak mengunggah kegiatan dan ibadah yang dilakukannya.

 BACA JUGA:

"Ganjar tidak punya postingan sama sekali soal itu (ibadah Haji,” ucapnya, dikutip Sabtu (1/7/2023).

Hal tersebut dianggap Karyono menunjukkan sikap Ganjar yang selektif dalam mengunggah kegiatannya di media sosial.

“Ganjar lebih selektif,” imbuh dia.

 BACA JUGA:

Ganjar di akun media sosialnya aktif membagikan kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah di tengah-tengah masyarakat. Adapun unggahan terbarunya di akun Instagram @ganjar_pranowo adalah terkait dengan gempa yang di Yogyakarta yang berdampak hingga sejumlah wilayah di Jateng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement