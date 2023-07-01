Sikap Ganjar Tak Posting Kegiatan Ibadah Haji Dipuji, Disebut Tindakan Elegan

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo menunaikan ibadah Haji 1444 H. Selama menunaikan ibadah, Ganjar tidak mengunggah kegiatannya di media sosial.

Sikap tersebut dipuji oleh Pengamat politik Karyono Wibowo. Menurutnya, Ganjar menunjukkan sikap elegan dengan tidak mengunggah kegiatan dan ibadah yang dilakukannya.

"Ganjar tidak punya postingan sama sekali soal itu (ibadah Haji,” ucapnya, dikutip Sabtu (1/7/2023).

Hal tersebut dianggap Karyono menunjukkan sikap Ganjar yang selektif dalam mengunggah kegiatannya di media sosial.

“Ganjar lebih selektif,” imbuh dia.

Ganjar di akun media sosialnya aktif membagikan kegiatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah di tengah-tengah masyarakat. Adapun unggahan terbarunya di akun Instagram @ganjar_pranowo adalah terkait dengan gempa yang di Yogyakarta yang berdampak hingga sejumlah wilayah di Jateng.