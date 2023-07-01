HUT Ke-77 Bhayangkara, Kapolri: Suatu Kehormatan Presiden Jokowi Pimpin Upacara

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan sebuah kehormatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan menjadi pemimpin Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di tengah kepadatan tugas kenegaraan. Hal itu disampaikan saat acara Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (1/7/2023).

"Suatu kehormatan bagi kami atas ketersedian Bapak Presiden RI beserta Ibu Negara dalam memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ditengah padatnya tugas kenegaraan," kata Listyo dalam sambutannya.

Listyo berkomitmen untuk menjadikan arahan dan penekanan Presiden Jokowi sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas ke depan.

"Kami berkomitmen seluruh arahan dan penekanan Bapak Presiden akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan," ucapnya.

Listyo juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat yang menyempatkan hadir langsung di SUGBK.

"Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat yang telah menyempatkan hadir," tuturnya.

Hadir dalam Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di SUGBK diantaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta tamu undangan VIP lainnya.

(Qur'anul Hidayat)