HOME NEWS NASIONAL

Okezone Radio Jadi Langkah Baru Jawab Tantangan Industri Digital

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |18:12 WIB
Okezone Radio Jadi Langkah Baru Jawab Tantangan Industri Digital
A
A
A

JAKARTA - Tepat di hari Sabtu, 1 Juli 2023, jadi momen yang bersejarah bagi Global Radio, yang resmi berganti nama menjadi Okezone Radio. Dengan tetap menggunakan frekuensi yang sama dengan sebelumnya yaitu, 88,4 FM untuk Jakarta dan 89,7 FM untuk Bandung.

Prabu Revolusi, Managing Director iNews Media Group mengatakan, strategi integrasi Okezone TV dan Okezone Radio ke dalam entitas media online Okezone.com, adalah upaya MNC Group untuk beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi.

Selain itu, Chief Operating Officer (COO) Okezone Group, Yadi Hendriana mengatakan, Okezone Radio merupakan bagian dari grup Okezone Group yang dilengkapi juga dengan OkezoneTv.

"Langkah Ini dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan industri digital," tegas Yadi.

Hilbram Dunar, Okezone Radio Lead menambahkan, sebagai radio dengan pendengar generasi muda dan dengan semangat baru bergabung dengan Okezone Group, Okezone Radio semakin siap menyajikan program-program dan musik-musik terbaik.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
