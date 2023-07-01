MUI Temukan Masalah Sumber Keuangan Al-Zaytun, Abdul Khaliq: Perlu Diaudit Lembaga Kompeten

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus berupaya mencari informasi terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Terbaru, MUI menemukan masalah sumber keuangan hingga status tanah pondok yang terletak di Indramayu, Jawa Barat tersebut.

Abdul Khaliq Ahmad yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu meminta ada tindak lanjut dari temuan MUI yang dimaksud.

"Seyogyanya keuangan dan aset yang dimiliki Al-Zaytun perlu diaudit oleh lembaga yang kompeten untuk memastikan cara-cara mendapatkan dan sumbernya benar dan halal sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia," kata Khaliq, Sabtu (1/7/2023).

"Karena dari informasi yang didapat bahwa masalah keuangan yang dikumpulkan oleh Al-Zaytun dan juga kepemilikan aset-aset termasuk tanah ditengarai ada cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dan cara-cara ini sangat bertentangan dengan hukum Islam," sambungnya.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, mengutip pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebutkan Al-Zaytun bukan hanya sekadar pondok, tapi sudah menjelma menjadi komune.

Khaliq menjelaskan, komune adalah satu sistem kemasyarakatan yang mirip seperti sebuah negara yang terdapat strukturnya hirarki dan regulasi.