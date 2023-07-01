Momen Sandiaga Perkenalkan Ganjar ke Pejabat Arab Saudi: InsyaAllah The Next President

JAKARTA - Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengunggah momen bertemu dengan Ganjar Pranowo di Bandara King Abdulaziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Dia mengatakan pertemuan itu bisa terjadi lantaran satu pesawat dengan Ganjar untuk kembali ke Indonesia.

“Bertemu Mas @ganjar_pranowo beserta keluarga di Bandara King Abdulaziz International Airport, Jeddah. Kebetulan, kami menggunakan pesawat yang sama untuk kembali ke Tanah Air,” tulis Sandiaga di akun Instagram pribadinya, Sabtu (1/7/2023).

Ada dua konten yang diunggah oleh Sandiaga, pertama memperlihatkan dirinya bersama dengan istrinya, Nur Asia berfoto bersama dengan Ganjar yang juga bersama istrinya Siti Atiqoh Supriyanti.

Konten kedua berisikan video perjumpaan antara dirinya dengan Ganjar. Menariknya, dalam video itu terdengar Sandiaga memperkenalkan Ganjar kepada seorang pejabat dari Kementerian Haji & Umroh Arab Saudi yang mendampinginya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi kader PPP itu menyebut Ganjar sebagai calon presiden selanjutnya.

“This is the one, i mention to you. Insyaallah the next president," kata Sandiaga Uno.

Mendengar hal itu, sang pejabat Arab Saudi langsung menghampiri Ganjar dan bersalaman. Ganjar terlihat tersenyum ketika Sandiaga menyebutnya sebagai presiden Indonesia selanjutnya.