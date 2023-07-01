Kapolri Sebut Amankan 279 Pelaku Terduga Teroris Sepanjang 2022-2023

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebut telah mengamankan ratusan pelaku terduga jaringan terorisme sepanjang tahun 2022-2023 dalam rangka pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan ASEAN. Hal itu untuk menjaga keamanan dan acara berjalan lancar.

"Polri melakukan pendekatan Preventive Strike terhadap jaringan teroris dan berhasil mengamankan 279 pelaku tahun 2022 dan 2023 sehingga seluruh agenda pengamanan KTT baik G20 maupun KTT ASEAN dapat berjalan aman dan lancar," kata Listyo dalam sambutannya di HUT Bhayangkara ke-77 di SUGBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Listyo menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa tidak boleh ada letupan sekecil apapun dalam agenda internasional.

"Agenda internasional yang memberikan dampak multiplayer effect Bapak Presiden memberikan arahan bahwa tidak boleh ada letupan sekecil apapun atau zero attack," ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo menyebut dengan terciptanya keamanan saat KTT membuat Presiden dan tamu negara sahabat dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Bahkan Presiden dan tamu negara sahabat berani berinteraksi dengan masyarakat secara langsung," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)