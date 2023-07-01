Michael Sianipar: Transformasi Sepak Bola dan Pemuda RI Dimulai Dari Pembenahan Stadion

JAKARTA - Indonesia resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 dalam sidang FIFA Council di Zurich, Swiss pada Jumat (23/6/2023) petang waktu setempat.

FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah pasca Peru mengundurkan diri, karena tidak mampu melengkapi kebutuhan turnamen dari segi infrastruktur.

Hal ini menjadi kabar gembira bagi seluruh masyarakat terkhusus pendukung setia sepak bola Indonesia.

Kepercayaan yang kembali Indonesia dapatkan perlu disertai gerak cepat dari pemerintah untuk menyiapkan berbagai kebutuhan penunjang penyelenggaraan acara sepak bola paling bergensi di dunia.

Salah satu yang menjadi titik fokus dalam persiapan Piala Dunia U-17 adalah pembenahan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai tempat perhelatan acara akbar itu.