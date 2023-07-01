Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Michael Sianipar: Transformasi Sepak Bola dan Pemuda RI Dimulai Dari Pembenahan Stadion

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:02 WIB
Michael Sianipar: Transformasi Sepak Bola dan Pemuda RI Dimulai Dari Pembenahan Stadion
A
A
A

JAKARTA - Indonesia resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 dalam sidang FIFA Council di Zurich, Swiss pada Jumat (23/6/2023) petang waktu setempat.

FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah pasca Peru mengundurkan diri, karena tidak mampu melengkapi kebutuhan turnamen dari segi infrastruktur.

Hal ini menjadi kabar gembira bagi seluruh masyarakat terkhusus pendukung setia sepak bola Indonesia.

Kepercayaan yang kembali Indonesia dapatkan perlu disertai gerak cepat dari pemerintah untuk menyiapkan berbagai kebutuhan penunjang penyelenggaraan acara sepak bola paling bergensi di dunia.

Salah satu yang menjadi titik fokus dalam persiapan Piala Dunia U-17 adalah pembenahan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai tempat perhelatan acara akbar itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement