INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tanda Sayap Perindo di Mata Gen Z, Gesture Keakraban dan Kehangatan untuk Masyarakat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:01 WIB
Tanda Sayap Perindo di Mata Gen Z, <i>Gesture</i> Keakraban dan Kehangatan untuk Masyarakat
Tanda sayap Perindo. (Foto: Dok Perindo)
JAKARTA - Setiap partai menyiapkan stategi terbaik untuk kampanye dan sosialisasi partainya jelang Pemilihan Umum 2024.

Adapun, burung Garuda yang mengembangkan sayapnya lekat di ingatan publik pada logo Partai Perindo, sehingga hal itu digaungkan Partai Perindo lebih masif dan ditunjukkan dengan ibu jari dan jari telunjuk yang disilangkan (finger heart).

Adapun, dari segi bentuk antara lambang Partai Perindo dan finger heart memiliki kesamaan.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyampaikan tanda sayap Perindo ini merupakan jurus baru sebagai tanda Partai Perindo. "Kami akan sosialisasikan dan ini akan jadi bahan kampanye kami,” ujar Hary Tanoesoedibjo.

Senada dengan Hary, Ketua Harian Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar mengatakan setiap partai punya pendekatannya tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat.

Tanda Sayap Perindo seperti Finger Heart, HT: Untuk Indonesia Sejahtera 

“Mulai dari visi, misi, karya, hingga bentuk gerakan itu adalah strategi yang dapat dilakukan setiap partai, tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah strategi yang ditawarkan kepada masyarakat dapat bermanfaat?” ujarnya.

“Bentuk finger heart yang saat ini identik dengan Partai Perindo tentunya memiliki makna mendalam bagi masyarakat. Bentuk tangan yang memiliki arti rasa kasih sayang ini menandakan gesture ini menjadi simbol keakraban dan kehangatan dari Partai Perindo yang selalu siap menjadi penjembatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan rasa aman dalam menyalurkan aspirasi, saran serta kritikan yang membangun. Karena jika sudah sayang tentu rasa keamanan akan selalu dijaga,” pungkas Michael yang saat ini menjadi Bacaleg DPRD Jakarta Dapil III itu.

Tentunya, strategi Partai Perindo tidak hanya sebatas bentuk gerakan tangan saja. Buktinya, Mars Perindo karya Liliana Tanoesoedibjo juga menjadi bukti dari keberhasilan strategi Partai Perindo.

