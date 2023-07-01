Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Adaptif dan Visioner, Erick Thohir Dinilai Sosok Tepat Dampingi Prabowo

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:16 WIB
Adaptif dan Visioner, Erick Thohir Dinilai Sosok Tepat Dampingi Prabowo
Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai Menteri BUMN Erick Thohir memiliki karakter kepemimpinan yang bisa melengkapi Bakal calon presiden (Bacapres) Gerindra, Prabowo Subianto. Pasalnya, Ketum PSSI tersebut memiliki karakter pemimpin yang adaptif dan visioner sehingga bisa menjawab berbagai tantangan zaman ke depannya.

Dalam hasil survei yang dilakukan Political Weather Station (PWS) pada bulan Juni 2023, nama Erick jadi sosok yang dinilai paling layak mendampingi Prabowo dengan hasil 18,5%.

“Pak Erick Thohir saya kira berpotensi menghadirkan style kepemimpinan publik yang berwawasan global dan visioner untuk menjawab tantangan-tantangan zaman ke depan,” kata Yusak, dikutip Sabtu (1/7/2023).

“Jadi kalau kemudian itu bisa dilakukan ya saya kira akan melengkapi style kepemimpinan politik Pak Prabowo yang memang cenderung lebih diterima di kalangan konvensional, kalangan orang tua dan kalangan menengah ke atas,” sambungnya.

Yusak menjelaskan potensi terwujudnya pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir terbuka lebar pada Pilpres 2024 mendatang. Mengingat pasangan ini salah satu yang sangat menyita perhatian masyarakat.

Terbukti dalam hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) periode 5 hingga 13 Juni 2023, duet Prabowo Subianto - Erick Thohir mendapatkan dukungan sebesar 21,4 persen dari masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement