Adaptif dan Visioner, Erick Thohir Dinilai Sosok Tepat Dampingi Prabowo

JAKARTA - Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai Menteri BUMN Erick Thohir memiliki karakter kepemimpinan yang bisa melengkapi Bakal calon presiden (Bacapres) Gerindra, Prabowo Subianto. Pasalnya, Ketum PSSI tersebut memiliki karakter pemimpin yang adaptif dan visioner sehingga bisa menjawab berbagai tantangan zaman ke depannya.

Dalam hasil survei yang dilakukan Political Weather Station (PWS) pada bulan Juni 2023, nama Erick jadi sosok yang dinilai paling layak mendampingi Prabowo dengan hasil 18,5%.

“Pak Erick Thohir saya kira berpotensi menghadirkan style kepemimpinan publik yang berwawasan global dan visioner untuk menjawab tantangan-tantangan zaman ke depan,” kata Yusak, dikutip Sabtu (1/7/2023).

“Jadi kalau kemudian itu bisa dilakukan ya saya kira akan melengkapi style kepemimpinan politik Pak Prabowo yang memang cenderung lebih diterima di kalangan konvensional, kalangan orang tua dan kalangan menengah ke atas,” sambungnya.

Yusak menjelaskan potensi terwujudnya pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir terbuka lebar pada Pilpres 2024 mendatang. Mengingat pasangan ini salah satu yang sangat menyita perhatian masyarakat.

Terbukti dalam hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) periode 5 hingga 13 Juni 2023, duet Prabowo Subianto - Erick Thohir mendapatkan dukungan sebesar 21,4 persen dari masyarakat.