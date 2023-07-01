Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadir di Puncak HUT ke-77 Bhayangkara, HT: Program Presisi Polri Tepat Sasaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:17 WIB
Hadir di Puncak HUT ke-77 Bhayangkara, HT: Program Presisi Polri Tepat Sasaran
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanosoedibjo hadir dalam acara puncak hari ulang tahun (HUT) ke-77 Korps Bhayangkara. Hary Tanoesoedibjo pun menyanjung segelintir prestasi Polri.

Awalnya, HT menyanjung acara yang diklaimnya bagus dan lengkap. Namun demikian ia mengaku lebih penting menilai esensi dari hadirnya acara tersebut.

“Yang lebih penting esensinya, tadi mendengarkan Pidato Kapolri banyak sekali prestasi yang sudah dicapai oleh Polri ya, selama beliau menjabat jadi Kapolri,” kata Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (1/7/2023).

Dirinya pun mengatakan bahwa program Presisi milik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai tepat sasaran.

Selanjutnya dia pun berharap peran Polri dapat terlihat. Ditambah dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi.

“Tentunya presisi itu tepat sasaran untuk kepentingan bangsa untuk kepentingan masyarakat apalagi ini tahun politik, jadi peran polri akan menjadi sangat penting,” tutupnya. (kha)

(Arief Setyadi )

      
