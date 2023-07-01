Ditunjuk Jadi Wakapolri, Komjen Agus Andrianto Bakal Dilantik 3 Juli

JAKARTA - Komjen Agus Andrianto ditunjuk sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono. Agus Andrianto rencananya akan dilantik pada Senin 3 Juli 2023.

Asisten SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan upacara serah terima jabatan akan dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“InsyaAllah untuk pelaksanaan sertijab pak Wakapolri direncanakan Senin tanggal 3 Juli ya,” kata Dedi di Kawasan Gelora Bung Karno, Sabtu (1/7/2023).

BACA JUGA:

Mengintip Sumber Kekayaan Komjen Agus Andrianto yang Dipilih sebagai Wakapolri

“Pak Kapolri langsung yang memipin pelaksanaan upacara sertijab,” sambungnya.