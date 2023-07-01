Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jamaah Haji Terlantar, Abdul Khaliq: Kemenag Harus Evaluasi Kinerja Buruk Masyariq

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:26 WIB
Jamaah Haji Terlantar, Abdul Khaliq: Kemenag Harus Evaluasi Kinerja Buruk Masyariq
Abdul Khaliq. (Foto: Dok Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Jamaah haji Indonesia sempat telantar di Muzdalifah lantaran bus penjemput terlambat menjemput mereka untuk bertolak ke Mina.

Seperti diketahui, dalam mobilitas jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Kemenag menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan yang disebut masyariq.

Bukan hanya akomodasi, jamaah juga menghadapi permasalahan di penginapan yang jumlahnya kurang dari jumlah total jemaah serta terlambatnya makanan.

 BACA JUGA:

Merespons hal tersebut, Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyatakan Kementerian Agama (Kemenag) harus melakukan evaluasi terhadap masyair atau masyariq yang telah ditunjuk.

"Kemenag selaku penyelenggara ibadah haji harus melakukan evaluasi terhadap kinerja masyariq yang buruk ini dan menuntut kepada Pemerintah Arab Saudi agar mengganti masyariq yang berkinerja buruk ini pada musim haji yang akan datang," kata Khaliq, Sabtu (1/7/2023).

BACA JUGA:

Libur Idul Adha 3 Hari, Abdul Khaliq: Pemerintah Dengarkan Harapan Masyarakat 

Abdul Khaliq Ahmad yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menyebutkan, kurang profesionalnya masyariq tentu merugikan jemaah haji, karena tidak mendapatkan hak-haknya.

Padahal, biaya haji tahun ini mengalami kenaikan, namun pelayanan masih saja kurang optimal.

"Kemenag juga harus berani melakukan instrospeksi dan koreksi secara internal terutama dalam hal rekruitmen petugas haji pada musim haji yang akan datang," ujar Khaliq.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement