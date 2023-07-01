Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Kami Terus Berbenah Diri Demi Wujudkan Polri Presisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:27 WIB
Kapolri: Kami Terus Berbenah Diri Demi Wujudkan Polri Presisi
A
A
A

JAKARTA - Instansi Polri beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik dengan sejumlah permasalahan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo komitmen terus berbenah diri demi mewujudkan Polri Presisi dan terus bertransformasi.

"Berbagai permasalahan telah terjadi membawa kami ada fase transformasi, soliditas kami diuji untuk satukan visi dan persepsi untuk saling menjaga, saling mengingatkan demi kebaikan satu hal yang pasti kami terus berbenah diri demi mewujudkan Polri Presisi," kata Listyo dalam sambutan acara Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di SUGBK Senayan, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Listyo menambahkan di momen HUT Bhayangkara ke-77 Polri terus berkomitmen mendengarkan kritik hingga masukan dari masyarakat untuk terus berbenah.

"Polri terus berkomitmen untuk selalu mendengarkan kritik, saran, aspirasi dan masukan masyarakat sebagai organisasi terbuka dan modern Polri telah membulatkan tekad untuk terus berbenah dan siap melakukan koreksi untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo menyadari Polri pun akan terus meningkatkan sinergitas bersama TNI dan elemen bangsa lainnya.

"Untuk itu Polri terus meningkatkan sinergitas bersama TNI dan seluruh elemen bangsa. Kami menyadari sinergi ini harus dilandasi kepercayaan publik kepada Polri pengalaman kami setahun ini sangat berarti," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kapolri HUT Ke-77 Polri polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785//korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967//polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953//prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912//viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement