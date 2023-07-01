Kapolri: Kami Terus Berbenah Diri Demi Wujudkan Polri Presisi

JAKARTA - Instansi Polri beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik dengan sejumlah permasalahan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo komitmen terus berbenah diri demi mewujudkan Polri Presisi dan terus bertransformasi.

"Berbagai permasalahan telah terjadi membawa kami ada fase transformasi, soliditas kami diuji untuk satukan visi dan persepsi untuk saling menjaga, saling mengingatkan demi kebaikan satu hal yang pasti kami terus berbenah diri demi mewujudkan Polri Presisi," kata Listyo dalam sambutan acara Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di SUGBK Senayan, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Listyo menambahkan di momen HUT Bhayangkara ke-77 Polri terus berkomitmen mendengarkan kritik hingga masukan dari masyarakat untuk terus berbenah.

"Polri terus berkomitmen untuk selalu mendengarkan kritik, saran, aspirasi dan masukan masyarakat sebagai organisasi terbuka dan modern Polri telah membulatkan tekad untuk terus berbenah dan siap melakukan koreksi untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo menyadari Polri pun akan terus meningkatkan sinergitas bersama TNI dan elemen bangsa lainnya.

"Untuk itu Polri terus meningkatkan sinergitas bersama TNI dan seluruh elemen bangsa. Kami menyadari sinergi ini harus dilandasi kepercayaan publik kepada Polri pengalaman kami setahun ini sangat berarti," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)