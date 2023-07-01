Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Jokowi untuk Polri: Jangan Ada Lagi Persepsi Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas!

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:47 WIB
Pesan Jokowi untuk Polri: Jangan Ada Lagi Persepsi Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas!
A
A
A

JAKARTA – Pada Hari Bhayangkara ke-77, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa seluruh program pemerintah membutuhkan dukungan Polri.

Untuk itu, ia pun menekankan bahwa hal itu menunjukkan begitu besarnya kewenangan Polri, sehingga jangan disalahgunakan dan jangan ada lagi persepsi Polri tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Semua program pemerintah butuh dukungan Polri, sehingga saya perlu tekankan, saya perlu tekankan kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri itu juga besar, ini harus digunakan secara benar, jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Jokowi menegaskan, masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa keadilan, dan rasa untuk diayomi, karenanya ia meminta agar Polri jangan mengabaikan hal ini. Untuk itu, Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan, kepastian hukum, dan kepastian berusaha bagi para masyarakat dan para pengusaha.

Jokowi mengakui bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin berat. Masalah seperti Kamtibmas harus dikawal secara ketat, penanganan isu-isu juga harus dikawal secara cepat, begitu juga dengan program prioritas nasional dan Ibu Kota Nusantara.

Halaman:
1 2
      
