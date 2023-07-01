Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Polri Kawal Program Prioritas Nasional dan Proyek IKN

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |20:00 WIB
Jokowi Minta Polri Kawal Program Prioritas Nasional dan Proyek IKN
A
A
A

JAKARTA – Pada Hari Bhayangkara ke-77, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa seluruh program pemerintah membutuhkan dukungan Polri.

Untuk itu, Jokowi meminta agar Polri mengawal program prioritas nasional dan juga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, kewenangan Polri yang besar jangan sampai disalahgunakan.

“Semua program pemerintah butuh dukungan Polri, sehingga saya perlu tekankan, saya perlu tekankan kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri itu juga besar, ini harus digunakan secara benar, jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Jokowi menegaskan, masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa keadilan, dan rasa untuk diayomi, karenanya ia meminta agar Polri jangan mengabaikan hal ini. Untuk itu, Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan, kepastian hukum, dan kepastian berusaha bagi para masyarakat dan para pengusaha.

Jokowi mengakui bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin berat. Masalah seperti Kamtibmas harus dikawal secara ketat, penanganan isu-isu juga harus dikawal secara cepat, begitu juga dengan program prioritas nasional dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang perlu juga dikawal oleh Polri.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
polri HUT Ke-77 Polri jokowi
