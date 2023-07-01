Ketua Bawaslu Pingsan saat Hadiri HUT Bhayangkara ke-77, Dilarikan ke IGD RS AL Mintoharjo

JAKARTA - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja sempat pingsan saat ikut menghadiri perayaan puncak HUT Bhayangkara ke-77 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu sore ini (1/7/2023). Bagja segera dilarikan ke Rumah Sakit terdekat, yakni di unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Angkatan Laut Mintohardjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan MPI, sekira pukul 19.40 WIB, situasi IGD terpantau hening meski terdapat sejumlah orang yang mengenakan batik duduk di depan ruang tunggu IGD. Bagja dilarikan ke RS AL Mintohardjo dengan menggunakan mobil ambulance milik Polri.

Sementara itu menurut anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menyampaikan Rahmat Bagja saat ini tengah proses pemulihan. Dia menegaskan kondisi Bagja sudah berangsur stabil.

"Saat ini Pak Ketua, lagi proses pemulihan. Awalnya hanya tekanan darah rendah," ujar Herwyn saat dihubungi, Sabtu (1/7/2023).

Ia pun menyampaikan saat ini Bagja tengah dimonitor untuk dicek kesehatannya oleh tim Dokter RS AL Mintohardjo.