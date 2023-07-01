Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Damai Cartenz Ciduk Terduga Pelaku Penembakan di Kenyam Papua

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |20:21 WIB
Satgas Damai Cartenz Ciduk Terduga Pelaku Penembakan di Kenyam Papua
JAKARTA - Datgas Danai Cartenz menangkap seseorang yang diduga sebagai anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisjal YL. Adapun YL diduga ikut terlibat dalam penembakan ke arah pesawat yang hendak mendarat di Bandara Kenyam beberapa waktu lalu.

Informasi tersebut diunggah oleh akun resmi Satgas Damai Cartenz @damaicartenzpapua pada Jumat, 30 Juni 2023 kemarin. YL ditangkap karena diduga sebagai anggota KKB pimpinan Yotam Bugisngge.

Adapun penangkapan YL dilakukan pasca kelompok Yatom melepaskan sejumlah tembakan ke arah pesawat yang hendak mendarat di Bandara Kenyam pada Kamis, 22 Juni 2023 lalu. YL ditangkap Satgas Damai Cartenz di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Satgas Damai Cartenz menangkap seseorang berinisial YL yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Yotam Bugiangge.

Penangkapan YL ini setelah kelompok Yotam melepaskan beberapa tembakan ke arah pesawat yang hendak mendarat di Bandara Kenyam, Kamis

(22/6/2023)," tulis akun Instagram Satgas Damai Cartenz sebagai dilihat pada Sabtu (1/7/2023).

Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang kronologis penangkapan tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
