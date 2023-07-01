Korban Bullying Bakar Sekolah, Ike Julies Tiati: Usut Tuntas Jika Terbukti Ada Perundungan

JAKARTA - Siswa SMP berinisial R (13) nekat membakar beberapa ruang kelas sekolahnya di SMP Negeri 2 Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (27/6/2023) dini hari. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati lantaran sering dibully teman-temannya.

Merespons hal tersebut, juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyatakan kasus perundingan masih menjadi momok serius dan sekolah menjadi tempat langganan kasus tersebut terjadi.

Untuk itu, Ike Julies Tiati meminta polisi juga untuk fokus mengungkap alasan siswa tersebut nekat membakar sekolahnya sendiri.

"Partai Perindo meminta pihak kepolisian bersama pihak sekolah melakukan investigasi apakah benar telah terjadi perundungan di sekolah tersebut atau tidak. Jika benar ada perundungan, maka pelaku juga harus diberikan sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku," kata Ike, Sabtu (1/7/2023).

Politisi Partai Perindo meminta semua pihak sekolah untuk selalu memberikan perhatian terhadap segala bentuk perundungan.

"Sekecil apapun bentuknya bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap psikologi dan perkembangan siswa," ujar Ike.

Juru bicara nasional Partai Perindo menambahkan, pemerintah harus segera bertindak agar tindakan perundungan tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah.