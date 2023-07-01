Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Kecam Pembunuhan 7 Bayi Hasil Inses: Perilaku Tak Manusiawi & Beradab!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |20:43 WIB
Partai Perindo Kecam Pembunuhan 7 Bayi Hasil Inses: Perilaku Tak Manusiawi & Beradab!
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati meminta Kepolisian memberikan hukuman maksimal kepada R (57) tersangka hubungan inses di Purwokerto, Jawa Tengah

Diketahui, R melakukan hubungan inses dengan anaknya E (26) yang berlangsung selama 10 tahun dan melahirkan tujuh anak yang kemudian semuanya dibunuh untuk ritual pesugihan.

"Partai Perindo meminta pihak kepolisian untuk memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku inses, karena perbuatannya tersebut tidak normal, tidak beradab, tidak manusiawi, dan kejam," kata Ike, Sabtu (1/7/2023).

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- meminta Unit PPA, KPAI dan pemerintah harus memberikan pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban inses.

Dalam kasus inses, kerap kali korban selain harus melayani pelaku, korban juga sering kali mendapat intimidasi hingga kekerasan fisik.

Telusuri berita news lainnya
