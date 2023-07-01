Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri HUT ke-77 Polri, Prabowo: Jayalah Selalu Polisi Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:14 WIB
Menhan Prabowo bersama Presiden Jokowi dan sejumlah menteri (foto: dok ist)
JAKARTA - Tepat pada hari ini, 1 Juli 2023, Polri merayakan HUT ke-77 tahun. Acara HUT digelar meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pun turut hadir di acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo itu.

Melalui sebuah video, Prabowo menyampaikan ucapan HUT ke-77 Polri. Dalam ucapannya, Prabowo menyampaikan bahwa Polri mengabdi untuk negeri.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023. Polri mengabdi untuk negeri, bekerja tanpa pamrih untuk keamanan negara, mengayomi dan mencintai rakyat," kata Prabowo.

"Polri presisi untuk Indonesia maju. Jayalah selalu polisi Indonesia. Salam presisi," lanjut Prabowo.

Acara HUT ke-77 Bhayangkara tahun ini mengambil tema 'Polri Presisi Untuk Negeri - Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas'. Ratusan ribu peserta upacara terlihat hadir di HUT ke-77 Polri.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
