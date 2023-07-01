Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat 48 Gempa Susulan di Yogyakarta, BMKG: Kekuatan Makin Melemah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:38 WIB
Catat 48 Gempa Susulan di Yogyakarta, BMKG: Kekuatan Makin Melemah
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut terjadi puluhan gempa susulan pasca gempa 6,4 magnitudo (M) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (30/6) malam.

"Gempa Susulan 48 kali hingga pukul 18:00 WIB," kata Dwikorita saat dikonfirmasi, Sabtu (1/7/2023).

Dwikorita pun memastikan meski terjadi gempa susulan kekuatan semakin melemah. Bahkan tidak dirasakan.

"Dengan kekuatan sudah makin melemah dan tidak dirasakan," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut pemicu gempa bumi magnitudo 6,0 di Bantul karena adanya tumbukan lempeng samudra indo-australia atau samudra hindia di bawah lempeng eurasia atau di bawah Pulau Jawa. Gempa bakal terus terjadi karena lempeng masih aktif.

Halaman:
1 2
      
BMKG Gempa Yogyakarta gempa
