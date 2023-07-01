Catat 48 Gempa Susulan di Yogyakarta, BMKG: Kekuatan Makin Melemah

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut terjadi puluhan gempa susulan pasca gempa 6,4 magnitudo (M) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (30/6) malam.

"Gempa Susulan 48 kali hingga pukul 18:00 WIB," kata Dwikorita saat dikonfirmasi, Sabtu (1/7/2023).

Dwikorita pun memastikan meski terjadi gempa susulan kekuatan semakin melemah. Bahkan tidak dirasakan.

"Dengan kekuatan sudah makin melemah dan tidak dirasakan," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut pemicu gempa bumi magnitudo 6,0 di Bantul karena adanya tumbukan lempeng samudra indo-australia atau samudra hindia di bawah lempeng eurasia atau di bawah Pulau Jawa. Gempa bakal terus terjadi karena lempeng masih aktif.