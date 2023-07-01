Pingsan saat Hadiri HUT Ke-77 Bhayangkara, Kondisi Ketua Bawaslu Dalam Proses Pemulihan

Ketua Bawaslu Rahmat saat dipindahkan ke RS Harapan Kita (foto: dok ist)

JAKARTA - Pasca jatuh pingsan dalam perhelatan perayaan puncak HUT Bhayangkara ke-77, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut, Mintoharjo, Jakarta Pusat. Bagja diketahui mengalami tekanan gula darah yang turun sehingga lemas hingga sempat tak sadarkan diri.

Berdasarkan pantauan MPI sekira pukul 22.02 WIB, Bagja dipindahkan dari RS AL Mintoharjo menuju RS Harapan Kita menggunakan mobil ambulans TNI Angkatan Laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi Bagja sudah membaik hanya saja membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit tersebut.

Sebelumnya, menurut anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menyampaikan Rahmat Bagja saat ini tengah proses pemulihan. Dia menegaskan kondisi Bagja sudah berangsur stabil.

"Saat ini Pak Ketua, lagi proses pemulihan. Awalnya hanya tekanan darah rendah," ujar Herwyn saat dihubungi, Sabtu (1/7/2023).

Ia pun menyampaikan saat ini Bagja tengah dimonitor untuk dicek kesehatannya oleh tim Dokter RS AL Mintohardjo.

"Tekanan darahnya sudah berangsur-angsur normal. Lagi diobservasi dokter untuk penanganan lanjutan," jelas Herwyn.

(Awaludin)