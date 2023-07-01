Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Sematkan Bintang Bhayangkara Nararya ke Brigjen Adi Vivid

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |22:23 WIB
Presiden Jokowi Sematkan Bintang Bhayangkara Nararya ke Brigjen Adi Vivid
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya kepada empat anggota Polri pada hari puncak peringatan Hari ke-77 Bhayangkara, Sabtu (1/7/2023).

Penganugerahan gelar kehormatan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 40/TK/2023. Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan saat Upacara Hari Bhayangkara yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno.

"Menganugerahkan gelar kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini," ujarnya.

Penerima Bintang Bhayangkara Nararya pertama adalah Brigjen Adi Vivid yang saat ini, ia bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Selanjutnya yang turut menerima tanda kehormatan Bhayangkara Nararya yakni Kabagrimdik PNS Rodalpers SSDM Polri Kombes Anissullah M Ridha.

PS. Kaur Timsat Jibom Pas Gegana Korbrimob Polri AKP Susianti Barselain Samtau dan Bhabinkamtibmas Polsek Berastagi Aiptu Zunaidi Sembiring.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement