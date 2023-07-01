Pingsan saat Hadiri HUT Ke-77 Bhayangkara, Ketua Bawaslu Ternyata Belum Sempat Sarapan

JAKARTA - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja sempat pingsan saat menghadiri kegiatan puncak perayaan HUT Bhayangkara ke-77 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu sore tadi. Setelah pingsan, Bagja segera dilarikan ke RS TNI AL Mintoharjo guna dilakukan pemeriksaan secara medis.

Kasubag Humas Bawaslu RI, Ali Imron mengungkapkan Bagja pingsan dikarenakan gula darahnya menurun sehingga tidak sadarkan diri. Ali menuturkan, Bagja belum sempat sarapan saat tengah menghadiri kegiatan perayaan HUT Bhayangkara tersebut.

"Pada saat menghadiri HUT Bhayangkara, Ketua Bawaslu mengalami pingsan dikarenakan gula darah beliau menurun dan belum sempat sarapan saat menghadiri acara HUT Bhayangkara," ujar Ali saat dihubungi, Sabtu (1/7/2023).

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari yang tengah membersamai Bagja saat pingsan menyampaikan kondisi Ketua Bawaslu itu baru sembuh dari sakit sebelumnya. Dia menegaskan kondisi Bagja sudah stabil dan sadar dari pingsannya.

"Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bagja saat sebelumnya Beliau sempat sakit saat mengikuti Acara HUT Bhayangkara ke 77 di GBK. Alhamdulillah sudah ditangani, keadaan umum sadar dan stabil," jelas Hasyim.

Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti menegaskan kondisi Bagja sudah berangsur pulih dan sudah mampu berkomunikasi.

"Sudah sadar dan bisa komunikasi namun butuh penanganan lebih lanjut," ujar Lolly.