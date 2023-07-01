ICMI Kutuk Aksi Pembakaran Alquran di Swedia

JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengutuk dan memprotes keras aksi pembakaran Alquran yang dilakukan oleh seorang pemuda, Salwan Momika, di Swedia, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1444 H.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya mengatakan, dunia barat untuk mencontoh Indonesia dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat dan toleransi beragama.

Menurutnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan pemuda asal Irak itu sangat kelewat batas sebab telah membuat luka umat Islam. Sama saja tidak menghargai keyakinan umat Islam.

"Kami mengutuk keras aksi pembakaran Alquran di Swedia. Boleh berekspresi dan berpendapat. Tapi, (harus) tetap menghargai keyakinan masing-masing umat beragama," ketus Andi Anzhar dalam keterangannya, Sabtu (1/7/2023).

Waketum ICMI bidang politik, hubungan Internasional, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu menegaskan, dunia barat dapat mencontoh Indonesia dalam hal keberagaman dan berekspresi atau berpendapat.

"Indonesia dapat menjadi contoh (dunia) karena menjadi negara yang damai dan rukun meski beragam agama dan suku," bebernya.

Meski beragam agama dan suku, ucap Andi Anzhar, Indonesia tetap mengedepankan rasa saling menghormati dan menghargai.

"Bersatu dalam keragaman (unity in diversity), Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, tapi tetap satu)," ungkapnya.