HOME NEWS NASIONAL

Kedekatan dengan NU Perkuat Elektoral Erick Thohir sebagai Cawapres Potensial

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |22:51 WIB
Kedekatan dengan NU Perkuat Elektoral Erick Thohir sebagai Cawapres Potensial
Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menyebut Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai figur calon wakil presiden (cawapres) yang dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Erick Thohir diketahui bagian dari keluarga besar NU sebagai Anggota Kehormatan Banser.

"Paling penting lagi dia mendapatkan dukungan dari kalangan NU, itu seperti pembeda dari kandidat lain," kata Ujang, dikutip Sabtu (1/7/2023).

Dia menuturkan Erick Thohir merupakan cawapres yang dibutuhkan oleh kandidat calon presiden (capres) manapun. Lantaran sosoknya mendapat banyak dukungan termasuk dari kalangan NU.

Selain itu dia menilai, Erick Thohir sukses mengambil hati masyarakat serta para elite politik meskipun berasal dari non partai politik (parpol). Kedekatan Erick Thohir dengan masyarakat terutama anak muda menjadi poin penting untuk memenangkan bursa cawapres.

