Macet Parah! Pengelola Ragunan Imbau Masyarakat Naik Kendaraan Umum

JAKARTA - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan mengimbau kepada para pengunjung agar menggunakan transportasi umum saat berwisata. Hal itu dilakukan guna mengurangi kemacetan di wilayah tersebut selama libur lebaran Idul Adha 2023.

“Kita imbau pengunjung untuk tidak membawa kendaraan pribadi ya. Silahkan naik kendaraan umum, apakah itu Transjakarta atau KRL. Saya kira itu lebih memudahkan,” kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Bambang Wahyudi dikutip, Sabtu (1/7/2023).

Berdasarkan hitungan pengelola, lonjakan jumlah pengunjung ke Ragunan pada Kamis (29/6/2023) mencapai 30.000 orang.

Oleh karenanya, ia memprediksi lonjakan pengunjung masih akan bertambah di hari berikutnya sehingga diprediksi menyebabkan kemacetan Panjang di sejumlah ruas.

“Pengunjung kita antusiasnya cukup bagus ya, tinggi sekali. Pagi-pagi (pengunjung) sudah nungguin di gerbang masuknya, padahal kita bukanya jam 09.00 WIB,” kata dia.