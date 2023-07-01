Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Muslimah Ganjar Kurban Serentak di Enam Lokasi, Ajak Emak-Emak Masak Sup Kambing

Faisal Haris , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:37 WIB
Muslimah Ganjar Kurban Serentak di Enam Lokasi, Ajak Emak-Emak Masak Sup Kambing
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Masak Sup Kambing
JAKARTA - Kelompok relawan Muslimah Ganjar Pranowo melaksanakan pemotongan hewan kurban secara serentak di enam lokasi berbeda di wilayah Daerah Ibu Kota Jakarta pada Jumat, 30 Juni 2023.

Dewan Pembina Muslimah Ganjar Pranowo, Muhammad Sutisna, mengatakan, enam lokasi tersebut tersebar di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

"Kegiatan ini bernama Muslimah Ganjar Pranowo berkurban. Kami melaksanakan di enam titik di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Kebetulan titik utamanya di sini di wilayah Pasar Rebo," kata Sutisna, Sabtu (1/7/2023).

Kegiatan itu langsung disambut antusias oleh para ibu anggota Muslimah Ganjar Pranowo yang memanfaatkannya sebagai ajang silaturahmi sambil bekerja sama mengolah daging hewan yang dikurbankan.

Suasana yang terjalin kata dia di sepanjang kegiatan kali ini terasa sangat akrab. Hal itu disebut sejalan dengan tema acara yakni "Kurban untuk Kemaslahatan Bangsa".

"Esensi dalam berkurban adalah untuk kemaslahatan bangsa. Jadi, kita merajut kebersamaan dengan para ibu-ibu di sini, kami melakukan pelatihan memasak dan juga di sini akan makan-makan bareng dengan para ibu-ibu yang ada di sini," terangnya.

Selain itu kata dia, kegiatan tersebut sekaligus untuk mengenalkan dan mensosialisasikan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai Calon Presiden 2024 kepada para ibu-ibu muslimah di wilayah Jakarta.

Pendekatan yang dilakukan para sukarelawan Muslimah Ganjar Pranowo itu ditunjang oleh sikap Ganjar yang dikenal dekat dan mengayomi kaum perempuan, khususnya ibu-ibu.

"Antusiasme ibu-ibu yang ada di sini sangat luar biasa. Apalagi, dengan semangatnya Pak Ganjar yang sangat dekat dengan ibu-ibu, yang sangat konsen dalam dunia ibu-ibu. Ibu-ibu di sini juga sangat antusias untuk memenangkan Ganjar di 2024," ujar Sutisna.

