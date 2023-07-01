Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Sadis Pecatan TNI Bunuh Tukang Sate yang Juga Ayah Kandungnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:46 WIB
Aksi Sadis Pecatan TNI Bunuh Tukang Sate yang Juga Ayah Kandungnya
Foto: MNC Portal
A
A
A

BEKASI - Widodo Cahya Putra (43), pedagang sate di Jalan Raya Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi meregang nyatwa usai dibunuh, anaknya sendiri Dimas Rismawan (22). Dimas tega menghabisi nyawa ayahnya karena tidak memberikannya uang.

Polisi mengatakan,  Dimas membunuh ayahnya sendiri pada pagi hari tepatnya di hari Kamis (29/6). Namun, kepolisian baru mendapatkan laporan pada pukul 13.00 WIB.

“Kejadian sekitar pukul 06.00 WIB, korban bersama saksi sedang tidur, pelaku langsung masuk kamar tersebut (dan membunuh),” kata Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto, dikutip Sabtu (1/7/2023).

Setelah menghabisi nyawa ayahnya, pelaku lantas kebingunganan. Bahkan ada rentan waktu yang cukup panjang sebelum akhirnya polisi mengetahui apa yang terjadi.

“Jadi informasi yang kami dapat, memang pelaku masih bingung untuk melakukan apa (setelah membunuh),” ungkap dia.

Bahkan Dimas disebut masih berada di lokasi kejadian saat pihak kepolisian datang ke lokasi. Dimas juga disebut hendak melarikan diri.

“Dari TKP dicurigai saudara DR (Dimas) terlihat seperti ingin melarikan diri dan langsung kita amankan,” tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093//mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745//pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173820//pembunuhan-0Lwi_large.jpg
Kronologi Pedagang Gas di Jakbar Dibantai hingga Tewas Gegara Tangki Minyak Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement