Kebakaran Hebat Lahap 5 Ruko di Sukmajaya Depok, Ini Penyebabnya

DEPOK - Kebakaran hebat melahap lima ruko di Jalan Kemakmuran, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Jumat (30/6/2023) sekitar pukul 23.10 WIB.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, Welman Naipospos mengatakan kebakaran diduga akibat kegagalan instalasi listrik dari salah satu titik api.

"Penyebab diduga kegagalan instalasi listrik," kata Welman saat dikonfirmasi, Sabtu (1/7/2023).

Kebakaran melanda rumah, bengkel, peralatan rumah tangga, kios bakso, dan kios makanan. Welman memastikan tidak ada korban jiwa dari insiden kebakaran hebat yang melanda.

"Korban jiwa tidak ada nihil," ucapnya.

Lebih lanjut, Welman menyebut untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan sembilan unit pemadam kebakaran ke lokasi.

"Mako 2, UPT Cimanggis 2, UPT Cipayung 1, UPT Tapos 1, UPT Bojongsari 1, dan Pos Merdeka 2," jelasnya.

