Tak Ada Teriakan, Pecatan TNI Diduga Ancam Ibunya saat Bunuh Ayahnya

BEKASI - Pemilik warung sate di Jalan Raya Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi Widodo Cahya Putra (43) dibunuh anaknya sendiri Dimas Rismawan (22) yang juga pecatan TNI. Widodo tewas dengan luka tikam sebanyak lima kali.

BACA JUGA: Aksi Sadis Pecatan TNI Bunuh Tukang Sate yang Juga Ayah Kandungnya

Riko, tetangga setempat curiga pelaku mengancam ibunya sendiri saat menjalankan aksinya. Karena tidak ada suara teriakan saat pembunuhan terjadi.

“Inikan nempel (tembok), jadi batuk mungkin kedengeran. Enggak ada teriakan, jadi saya curiga ibunya ini diancam. Karena kalau teriak pasti kiri kanan dengar,” kata Riko saat ditemui, Sabtu (1/7/2023).

Peristiwa baru mulai terungkap saat istri dari korban menghubungi dua saudaranya. Dikatakan Riko, bahwa saat itu kedua saudaranya sampai pada pukul 10.30 WIB.

“Memang dengar-dengar mau di bawa ke rumah sakit. Ternyata pas di pegang tangannya dan kakinya sudah dingin. Kayanya sudah meninggal,” ucapnya.

Dirasa sudah meninggal, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk melaporkan pembunuhan tersebut kepada Ketua RT setempat.

“Baru saya ditelefon menanyakan siapa RT nya. Akhirnya RT yang melaporkan ke pihak berwajib,” tutup Riko.