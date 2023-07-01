Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Bunuh Ayahnya, Dimas Sempat Pukuli Prajurit TNI di Asrama

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:14 WIB
Sebelum Bunuh Ayahnya, Dimas Sempat Pukuli Prajurit TNI di Asrama
Foto: MNC Portal
A
A
A

BEKASI - Mantan anggota TNI, Dimas Rismawan (22), pelaku pembunuh ayahnya sendiri Widodo Cahya Putra (43) seorang pemilik warung sate di Medan Satria, Kota Bekasi, ternyata pernah dicari oleh atasannya karena kasus berkelahi dengan teman angkatannya di asrama.

“Bapaknya yang cerita. Kalau udah malam, warung udah tutup dia cerita kesini,” ujar Riko, kepada MNC Portal, Sabtu (1/7/2023).

Dia mengaku sempat diceritakan bahwa Dimas tengah dalam proses pemecatan. Proses pemecatan Dimas atas masalahnya yang sering bertengkar.

“Tapi dengar-dengar (dipecat) ya gara-gara menghajar orang lain itu tapi suratnya (pecat) belum keluar,” ucap Riko.

Riko juga pernah diceritakan bahwa Dimas juga terlibat cek-cok dengan teman angkatannya. Cerita itu juga didapatkan dari Widodo selaku ayah pelaku.

“Jangankan sama orang lain, sama teman asramanya juga pernah. Langsung dicari sama atasannya kesini, dia berantem tapi enggak mau tanggung jawab,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
