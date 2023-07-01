Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Pikap Kecelakaan di Tol Jagorawi Akibat Sopir Mengantuk, 5 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:31 WIB
Mobil Pikap Kecelakaan di Tol Jagorawi Akibat Sopir Mengantuk, 5 Orang Terluka
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Sebuah mobil pikap mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi KM 43, Kabupaten Bogor. Lima orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB, Sabtu (1/7/2023). Awalnya, mobil pikap tersebut diketahui sedang melaju dari arah Jakarta menuju Ciawi.

BACA JUGA:

Tabrakan Truk Semi-trailer dengan Bus Tewaskan 15 orang, 6 Masih Kritis 

"Di TKP menurut keterangan pengemudi mengantuk," kata Budi dalam keterangannya.

Mobil pikap dengan nomor polisi F 8986 WY itu pun menabrak kendaraan di depannya yang nihil identitas. Kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah.

 BACA JUGA:

"Menabrak kendaraan yang nihil identitas yang berada di depanya di lajur 1" jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement