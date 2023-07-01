Mobil Pikap Kecelakaan di Tol Jagorawi Akibat Sopir Mengantuk, 5 Orang Terluka

BOGOR - Sebuah mobil pikap mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi KM 43, Kabupaten Bogor. Lima orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini.
Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB, Sabtu (1/7/2023). Awalnya, mobil pikap tersebut diketahui sedang melaju dari arah Jakarta menuju Ciawi.
"Di TKP menurut keterangan pengemudi mengantuk," kata Budi dalam keterangannya.
Mobil pikap dengan nomor polisi F 8986 WY itu pun menabrak kendaraan di depannya yang nihil identitas. Kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah.
"Menabrak kendaraan yang nihil identitas yang berada di depanya di lajur 1" jelasnya.