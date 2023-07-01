Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Siapkan Kantong Parkir HUT Ke-77 Bhayangkara, Ini Sejumlah Lokasinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:47 WIB
Polisi Siapkan Kantong Parkir HUT Ke-77 Bhayangkara, Ini Sejumlah Lokasinya
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Polri akan menggelar puncak HUT Ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2023). Polisi pun menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi masyarakat yang hadir pada perayaan tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menyebutkan bagi masyarakat yang membawa kendaraan akan diarahkan untuk diparkirkan di parkiran IRTI Monas.

“Tentunya akan terjadi kepadatan pada saat pengantaran drop di GBK, setelah itu masyarakat yang ikut merayakan di GBK akan diparkirkan di Monas,” kata Latif saat dikonfirmasi awak media, Sabtu.

Tak hanya Monas, Polisi juga menyiapkan kantong parkir bagi elemen masyarakat yang hadir di parkiran Aldiron. 

“Ada beberapa elemen masyarakat yang juga ikut merayakan HUT Bhayangkara dari elemen mahasiswa, buruh, suporter Persija, nanti busnya akan kita parkirkan di Aldiron,” ujar dia.

Sementara untuk kendaraan bus yang akan datang dari arah timur GBK, lanjut Latif, akan diturunkan di Pintu 7. Sedangkan dari arah barat diturunkan di Pintu 10.

