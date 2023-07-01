Polisi Siapkan Kantong Parkir HUT Ke-77 Bhayangkara, Ini Sejumlah Lokasinya

JAKARTA - Polri akan menggelar puncak HUT Ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2023). Polisi pun menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi masyarakat yang hadir pada perayaan tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menyebutkan bagi masyarakat yang membawa kendaraan akan diarahkan untuk diparkirkan di parkiran IRTI Monas.

BACA JUGA:

“Tentunya akan terjadi kepadatan pada saat pengantaran drop di GBK, setelah itu masyarakat yang ikut merayakan di GBK akan diparkirkan di Monas,” kata Latif saat dikonfirmasi awak media, Sabtu.

Tak hanya Monas, Polisi juga menyiapkan kantong parkir bagi elemen masyarakat yang hadir di parkiran Aldiron.

BACA JUGA: Sejarah Hari Bhayangkara Diperingati Setiap 1 Juli

“Ada beberapa elemen masyarakat yang juga ikut merayakan HUT Bhayangkara dari elemen mahasiswa, buruh, suporter Persija, nanti busnya akan kita parkirkan di Aldiron,” ujar dia.

Sementara untuk kendaraan bus yang akan datang dari arah timur GBK, lanjut Latif, akan diturunkan di Pintu 7. Sedangkan dari arah barat diturunkan di Pintu 10.