INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT ke-77 Bhayangkara, 1.294 Anggota Polda Metro Jaya Naik Pangkat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:59 WIB
HUT ke-77 Bhayangkara, 1.294 Anggota Polda Metro Jaya Naik Pangkat
Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA – Peringatan HUT ke-77 Bhayangkara, sebanyak 1.294 personel Polda Metro Jaya mendapatkan kenaikan pangkat.

“Anggota Polri Polda Metro Jaya yang naik pangkat periode 1 Juli 2023 sebanyak 1.294 orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Sabtu (1/7/2023).

Dikatakannya, untuk kenaikan pangkat ke Kombes sebanyak satu orang karena pengabdian. Kemudian untuk AKBP sebanyak 22 orang dengan rincian empat orang reguler dan pengabdian 18 orang.

“Ke Kompol 28 orang, dengan reguler 3, pengabdian 25 orang. Untuk AKP sebanyak 52 oeang dengan rincian reguler 37, pengabdian 15,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk kenaikan pangkat ke Iptu sebanyak 30 orang dengan rincian reguler 27 dan pengabdian tiga orang. Sementara Ipda sebanyak 30 orang dengan rincian reguler 27 dan pengabdian tiga orang.

