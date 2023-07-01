Siang Ini, Jalur Puncak Oneway Arah Jakarta

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini sedang diberlakukan oneway menuju Jakarta, Sabtu (1/7/2023). Kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju kawasan Pucak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantuan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem oneway menuju Jakarta dimulai sekira pukul 12.00 WIB. Hal itu ditandai dengan ditutupnya jalur yang menuju kawasan Puncak dengan water barrier.

Kendaaran dari arah Simpang Ciawi, untuk sementara waktu dipendinh atau tertahan di sekitar Simpang Gadog. Sedangkan, bagi kendaran dari arah Tol Jagorawi sudah ditutup di selepas Exit GT Ciawi.

Sebelumnya, hari ini diprediksi merupakan puncak momen libur panjang Hari Raya Idul Adha 1444 H di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Karena, terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukip signifikan dari arah Jakarta menuju Puncak sejak pagi tadi.

"Betul, puncaknya memang kami prediksi terjadi pagi hari ini yang menuju Puncakn Menginat antrean udah cukup panjang dibandingkan Jumat kemarin," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada MPI di Simpang Gadog.