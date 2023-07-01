Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT ke-77 Bhayangkara, Polres Bogor Gratiskan Biaya Perpanjang SIM untuk Warga yang Lahir di 1 Juli

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:41 WIB
HUT ke-77 Bhayangkara, Polres Bogor Gratiskan Biaya Perpanjang SIM untuk Warga yang Lahir di 1 Juli
BOGOR - Dalam menyambut HUT ke-77 Bhayangkara, Satlantas Polres Bogor memberikan layanan perpanjang SIM secara gratis. Layanan tersebut berlaku untuk warga yang lahir tanggal 1 Juli.

"Jadi memang kami saat ini dari Satlantas Polres Bogor itu menyediakan mobil SIM keliling khussus perpanjangan sehingga hari ini tepat di tanggal 1 Juli dalam rangka HUT Bhayangkara. Petunjuk bapak Kasatlantas, perpanjangan SIM baik itu SIM A atau SIM C bagi warga yang lahir tanggal 1 Juli untuk perpanjangan kami gratiskan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Sabtu (1/7/2023).

Perpanjangan SIM gratis hanya berlaku untuk hari ini. Tidak hanya melalui mobil SIM Keliling, warga juga bisa langsung mendatangi ke Samsat atau Satpas.

"Pelayanan di Satpas atau Samsat juga sama untuk ada kuota yang lahir di 1 Juli itu untuk SIM digratiskan tapi untuk Samsat ada yang berikan souvenir. Jadi tidak hanya di sini (Gadog), tapi semua pelayanan baik Satpas maupun Samsat," ungkapnya.

Pelayanan ini, tambah Ardian, juga berlaku untuk keluaran SIM semua wilayah. Nantinya, data warga akan dilihat terlebih dahulu melalui sistem.

"Untuk tanggal lahir 2 Juni, baik itu SIM dikeluarkan dari pada Bogor karena kita akan cek by sistem terdaftar di SIM online nasional atau tidak. Kalau terdaftar maka kita bisa laksanakan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
