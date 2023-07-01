Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lebaran Idul Adha, UMKM Sahabat Sandi Uno Gelar Kurban di Bekasi

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:41 WIB
Lebaran Idul Adha, UMKM Sahabat Sandi Uno Gelar Kurban di Bekasi
UMKM Sahabat Sandi Uno Kurban di Bekasi
BEKASI- Idul Adha merupakan salah satu perayaan hari besar umat Islam, dimana sebagian umat Islam melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah, sebagian lagi merayakan dengan menyembelih hewan kurban.

Umat Islam juga disunahkan untuk berkurban saat hari raya Idul Adha. Begitupun yang dilakukan oleh Lenny Maretha, Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Bekasi, dalam menunjukan ketakwaannya kepada agama. Lenny melaksanakan kurban di wilayah Bekasi, khususnya bagi warga Bekasi Timur dan Bekasi Selatan.

"Kurban ini merupakan perintah agama, karena itu sebagai umat yang taat, kita harus berkurban. Selain mentaati perintah agama, qurban ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesame," ujar Lenny dikutip, Sabtu (1/7/2023).

Iniasasi Relawan UMKM Sahabat Sandi Bekasi ini berlokasi di Rt6/016 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, dan Rt01/12 Kelurahan Jakamulya, Bekasi Selatan.

Warga yang juga selaku pengurus RT 01 Kelurahan Jakamulya, Eko mengatakan, pihaknya sangat senang atas pemberian hewan kurban dari Sandiaga Uno serta Lenny di wilayahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
