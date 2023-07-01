Libur Idul Adha, 46 Ribu Pengunjung Serbu Taman Margasatwa Ragunan

JAKARTA - Libur Idul Adha 2023 menjadi momen bagi warga Jakarta untuk liburan dan melepaskan penat dengan mendatangi Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Tercatat, ada 46 ribu lebih pengunjung yang mendatangi kebun binatang tersebut.

"Tercatat ada lebih dari 46.851 pengunjung yang datang sesuai dengan data pukul 15.00 WIB," ujar Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang pada wartawan, Sabtu (1/7/2023).

Menurutnya, dari ribuan pengunjung itu, ada pengunjung yang membeli tiket secara daring sebanyak 1.072 orang, 5 sepeda, 105 motor, dan 52 mobil. Sedangkan pengunjung yang membeli tiket di tempat atau ofline sebanyak 45.779 orang, 124 sepeda, 2.662 motor, 3.600 mobil, dan 69 bus.

"Termasuk 3.226 orang pengunjung ke Pusat Primata Schmutzer dan 5.292 orang mendatangi Taman Satwa Anak," tuturnya.

Bambang menambahkan, pihaknya tidak mengadakan acara khusus saat liburan Idul Adha 2023 ini, hanya saja dipastikan Taman Margasatwa Ragunan tetap buka seperti hari biasa. Waktu buka TMR mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB sesuai Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018.

(Qur'anul Hidayat)