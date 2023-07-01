Ganjar Sejati Edukasi Warga Depok Syariat Potong Hewan Kurban

DEPOK - Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H, Sukarelawan Ganjar Sejati menyelenggarakan sosialisasi pemotongan hewan kurban di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Koordinator Daerah (Korda) Ganjar Sejati Depok, Fairus Qolbi mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemotongan hewan kurban sesuai dengan syariat islam.

“Kegiatan yang dilakukan Ganjar Sejati sosialisasi bagaimana cara pemotongan hewan kurban sesuai syariat Islam,” kata Fairus dalam keterangannya, Sabtu (1/7/2023).

Dikatakan Fairus para peserta turut dijelaskan beberapa cara proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari posisi hewan kurban dijatuhkan untuk disembelih, hingga membaca doa saat penyembelihan.

“(Diharapkan) masyarakat Depok khususnya, bagaimana cara memahami pemotongan yang baik dan benar,” ujar dia.

Fairus berucap bilamana warga di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sangat antusias untuk mengikuti sosialisasi pemotongan hewan kurban.

“Tentu untuk masyarakat sekitar di kota Depok khususnya di kampung Pitara responsnya sangat baik dan menyetujui kegiatan ini,” ucap Fairus.