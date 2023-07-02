Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 2 Juli: Krisis Finansial Melanda Asia

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:30 WIB
Peristiwa 2 Juli: Krisis Finansial Melanda Asia
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beragam peristiwa penting dan bersejarah di berbagai tempat di dunia terjadi pada 2 Juli. Salah satunya ialah krisis finansial di Asia pada 1997.

Berikut ulasannya dikutip Okezone dari laman Wikipedia:

1976 - Vietnam Utara dan Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam.

 

Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan. Dengan populasi sekira 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia.

BACA JUGA:

Peristiwa 1 Juli: Berdirinya Polri Diperingati sebagai Hari Bhayangkara 

1900 - Kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit

 

Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan, dengan daya angkat yang berasal ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara, dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian.

Halaman:
1 2 3
      
