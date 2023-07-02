Gempa M5,0 Guncang Sumbawa NTB, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,0, pada Minggu (2/7/2023) sekira pukul 01.44 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.89 Lintang Selatan - 117.66 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.0, 02-Jul-2023 01:44:18WIB, Lok:7.89LS, 117.66BT (71 km TimurLaut SUMBAWA-NTB), Kedlmn:31 Km," tulis BMKG.

Gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami. "tdk berpotensi tsunami," tutupnya.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)