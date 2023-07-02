Gempa M4,6 Guncang Wilayah Tanggamus Lampung

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Tanggamus, Lampung, pada Minggu (2/7/2023) sekira pukul 01.50 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.71 Lintang Selatan - 103.98 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.6, 02-Jul-2023 01:50:35WIB, Lok:6.71LS, 103.98BT (157 km BaratDaya TANGGAMUS-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG di akun Twitternya.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)