HOME NEWS NASIONAL

Dua Pembisik yang Bikin Hayam Wuruk Bertekad Nikahi Putri Cantik Raja Sunda

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:01 WIB
Dua Pembisik yang Bikin Hayam Wuruk Bertekad Nikahi Putri Cantik Raja Sunda
Raja Hayam Wuruk (foto: dok wikipedia)
A
A
A

HAYAM WURUK naik tahta menjadi raja di Majapahit masih berstatus lajang atau tak punya istri. Padahal sebagai kerajaan besar pasangan amatlah penting untuk meneruskan trah penguasa selanjutnya. Hal inilah yang sempat membuat keluarga Hayam Wuruk termasuk sang ibunya Tribhuwana Tunggadewi berusaha mencarikan pasangan hidup.

Berbagai cara agar Hayam Wuruk menemukan permaisuri. Beberapa putri raja di wilayah kekuasaan diseleksi, tetapi hasilnya nihil. Lambat laun sosok Bathara Sapthaprabhu dan Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada menjadi penentu siapa sosok permaisuri yang layak mendampingi raja muda itu.

Pengaruh kekuatan Bathara Sapthaprabhu dan Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada bukan sekadar berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Hayam Wuruk, melainkan pula mengenai calon permaisurinya. Dalam memilih calon permaisuri, Bhatara Sapthaprabhu yang merupakan Dewan Penasihat Raja Majapahit, menyarankan kepada Hayam Wuruk untuk menikahi putri Sunda bernama Dyah Pithaloka Citraresmi (putri Maharaja Linggabuana Wisesa),

Sri Wintala Achmad pada "Perang Bubat 1279 Saka : Membongkar Fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit" mengisahkan bagaimana motivasi perkawinan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka tersebut karena ingin menyambung tali persaudaraan Sunda dan Majapahit yang mulai renggang.

Berkat saran dari Bhatara Sapthaprabhu, Hayam Wuruk yang sebelumnya mengetahui kecantikan wajah Dyah Pitaloka Citraresmi melalui juru gambar Sungging Prabhangkara tersebut bersedia melamarnya dari Maharaja Linggabuana Wisesa di Kerajaan Sunda pada tahun 1357.

Melalui Madhu, Hayam Wuruk melamar Dyah Pitaloka Citraresmi. Lamaran Hayam Wuruk pun tersampaikan dengan bantuan Tuan Anepekan dan Madhu yang disampaikan kepada Maharaja Linggabuana Wisesa. Raja Sunda itu menerima lamaran Hayam Wuruk. Sungguh pun tidak mendapat persetujuan dari sang patih besar Sunda Patih Amangkubhumi Bunisora.

