TGB Zainul Majdi Berpeluang Besar Jadi Cawapres Ganjar pada Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dinilai berpeluang besar menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa.

Alasannya, kata Herry, karena TGB dapat mempresentasikan figur calon wakil presiden (cawapres) yang berasal dari luar pulau Jawa. Kemudian, TGB juga juga memiliki pengalaman birokrasi yang kuat.

"Ya sekali lagi bahwasannya memang TGB juga layak dipertimbangkan," kata Herry saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/7/2023).

"Bahkan bukan hanya pertimbangan figur representatif saja, namun TGB punya pengalaman birokrasi yang kuat dan berasal dari kalangan ulama maka ini hal yang perlu dipertimbangkan," sambungnya.

BACA JUGA: TGB Zainul Majdi Minta Kader Perindo Raih Banyak Suara di Banten

Namun tantangannya adalah mengenai rasionalisasi politik dalam konfigurasi koalisi yang sudah dibangun. Herry menilai harus ada komunikasi politik yang kuat antara partai-partai yang bekerja sama dengan PDIP, termasuk Partai Perindo.

Mungkin saja, kata Herry, berdasarkan komunikasi tersebut, TGB dapat diusung untuk mendampingi Ganjar.