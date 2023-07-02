Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Zainul Majdi Berpeluang Besar Jadi Cawapres Ganjar pada Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |08:14 WIB
TGB Zainul Majdi Berpeluang Besar Jadi Cawapres Ganjar pada Pemilu 2024
Ganjar dan TGB Zainul Majdi (Foto : Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dinilai berpeluang besar menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa.

Alasannya, kata Herry, karena TGB dapat mempresentasikan figur calon wakil presiden (cawapres) yang berasal dari luar pulau Jawa. Kemudian, TGB juga juga memiliki pengalaman birokrasi yang kuat.

"Ya sekali lagi bahwasannya memang TGB juga layak dipertimbangkan," kata Herry saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/7/2023).

"Bahkan bukan hanya pertimbangan figur representatif saja, namun TGB punya pengalaman birokrasi yang kuat dan berasal dari kalangan ulama maka ini hal yang perlu dipertimbangkan," sambungnya.

Namun tantangannya adalah mengenai rasionalisasi politik dalam konfigurasi koalisi yang sudah dibangun. Herry menilai harus ada komunikasi politik yang kuat antara partai-partai yang bekerja sama dengan PDIP, termasuk Partai Perindo.

Mungkin saja, kata Herry, berdasarkan komunikasi tersebut, TGB dapat diusung untuk mendampingi Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement