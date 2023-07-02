Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-77 Bhayangkara, Muhammadiyah Sebut Wajah Polri Lebih Humanis dengan Presisi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |09:21 WIB
HUT Ke-77 Bhayangkara, Muhammadiyah Sebut Wajah Polri Lebih Humanis dengan Presisi
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan, dengan adanya program yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yaitu Presisi, meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang sempat menurun lantaran kasus yang dilakukan sejumlah oknum personel.

"Kapolri terus berkomitmen memajukan Polri, sebagaimana slogan Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan). Slogan itu mencerminkan agar Polri bertindak secara cepat dan tepat, responsif, terbuka, humanis dan berkeadilan," kata Dzulfikar dalam keterangannya yang diterima, Minggu (2/7/2023).

Konsep Presisi, sambungnya, bukan hanya sekedar selogan saja. Sebab, pada faktanya berjalan secara efektif dan membuat kepercayaan masyarakat berangsur meningkat.

Karena itu, program yang dipimpin oleh Kapolri Sigit itu patut diapresiasi. Apalagi, selogan itu juga dituangkan dalam tema Hut Bhayangkara ke-77 yaitu 'Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Emas'.

"Dari tema itu kita dapat menangkap pesan bahwa ada tantangan ke depan di tengah pesta demokrasi. Menjelang Pemilu, biasanya isu SARA sering kali mencuat, yang mampu menimbulkan konflik horizontal di masyarakat," ujar Dzulfikar.

Sehingga, dalam Pemilu nanti Korps Bhayangkara diminta untun bersikap netral dalam pesta demokrasi sesuai amanat UUD 1945.

Hal ini juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjadi pelindung, pengayoman dan pelayan terhadap masyarakat.

"Polri harus menjamin keamanan transisi kepemimpinan nasional berjalan dengan tertib dan damai. Keamanan dan ketertiban menjadi faktor pendukung menuju Indonesia emas. Energi bangsa melalui semangat gotong royong dapat dioptimalkan untuk hal yang produktif, bukan penuh konflik," ucap Dzulfikar.

Menurutnya, produktivitas bangsa akan mampu mendorong usaha dan mewujudkan cita-cita Indonesia emas di masa yang akan datang.

"Di masa mendatang, konsep Presisi perlu terus gaungkan sekaligus dikembangkan, seturut dengan itu membutuhkan ketauladanan para pimpinan Polri. Selamat memperingati hari Bhayangkara ke-77," papar Dzulfikar.

Wajah Lebih Humanis

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo menyebut, Kapolri Sigit telah menjadi pemimpin yang menjalankan program kerjanya dengan baik.

