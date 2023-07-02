Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesanan Ketiga Pesawat C-130J Super Hercules Bulan Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |09:29 WIB
Pesanan Ketiga Pesawat C-130J Super Hercules Bulan Ini
Pesawat Super Hercules (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pesanan ketiga pesawat C-130 J Hercules buatan Amerika Serikat akan tiba di Indonesia pada bulan ini, Juli 2023. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Biro (Karo) Humas Kemhan Edwin Sumantha saat pesanan pesawat kedua tiba di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 28 Juni 2023.

"Pesawat ketiga akan diserahkan pada bulan Juli, pesawat keempat bulan Oktober, pesawat kelima bulan Januari," kata Edwin dikutip kembali pada Minggu (2/7/2023).

Diketahui, Indonesia sudah kedatangan dua dari lima pesanan pesawat C-130 J Hercules. Pesawat pertama tiba pada 6 Maret 2023, dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Maret 2023 seiringan dengan serah terima dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Rencananya, pesawat kedua juga akan diserahterimakan dari Menhan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dalam beberapa hari ke depan.

"Rencana nanti penyerahan secara resmi akan dilakukan oleh Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara beberapa hari ke depan," ucapnya.

Sebagai informasi, Indonesia tengah menunggu kedatangan lima pesawat buatan Lokcheed Martin AS. Saat ini, dua pesawat sudah ada di Indonesia setelah pengadaan pesawat oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI yang tertuang dalam kontrak pada bulan Agustus 2019 lalu.

Kelima pesawat nantinya akan ditempatkan di Skadron Udara 31, Lanud Halim Perdanakusuma, sebagai pesawat angkut berat untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Opersi Militer Selain Perang (OMSP).

